"من حق الغلابة يشوفوا البحر".. حملة لإزالة أسوار كورنيش الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حملة لإزالة الأسوار والأكشاك الخشبية وكافة الموانع التي تحجب رؤية البحر على طريق كورنيش الإسكندرية، وذلك في أول تنفيذ لقرارات المحافظ.

شارك في الحملة 5 جهات هي "الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والإدارة المركزية للنظافة والتجميل وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، وأحياء المنتزه أول وثان".

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا خلال جولة ميدانية على الكورنيش، أمس، بإزالة كافة الموانع وتقليم الأشجار التي تعوق رؤية البحر، قائلا: "من حق الغلابة يشوفوا البحر".

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وتضمنت قرارات المحافظ تشكيل لجنة من الخبراء لوضع دليل إلزامي يحدد بنود التعاقدات الجديدة التي ستقوم المحافظة بإبرامها مع مستأجري الشواطئ، وتوحيد شكل البوابات وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الحملة تضمنت شواطئ أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان بدءًا من سور حدائق قصر المنتزه.

وأضاف رشاد، أن الحملة أسفرت عن تقليم الأشجار وتقليل ارتفاعاتها بما لا يعيق رؤية البحر، فضلًا عن إزالة الملصقات البلاستيكية "المشمعات" من الكافتيريات والتي سببت إزعاجًا للمواطنين لحجبها رؤية البحر.

وأوضح رئيس إدارة السياحة والمصايف، أنه جرى إزالة أسوار وأكشاك خشبية مقامة على الشواطئ بشكل غير قانوني لضمان عدم حجب الرؤية، بالإضافة إلى إزالة ألعاب الأطفال المحظور إقامتها طبقًا لكراسات الشروط.