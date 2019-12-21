بالصور- وزير الشباب يختتم جولته في المنوفية بافتتاح 4 ملاعب رياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جولته التفقدية في محافظة المنوفية اليوم السبت، بافتتاح 4 ملاعب رياضية، برفقة، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في قرى مركز ومدينة أشمون.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية ومنشآت جديدة لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بهدف خدمة شريحة أكبر مستوى الجمهورية.
وأزاح المحافظ والوزير الستار عن اللوحة التذكارية لـ4 ملاعب رياضية في مراكز شباب "سنتريس وطليا والبرانية والكوادي"، والمصممة طبقًا للمواصفات الفنية والعالمية بإجمالي تكلفة بلغت 2 مليون و25 ألف جنيه.
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