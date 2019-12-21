الجيش اليمني: مقتل قيادي حوثي وتحرير مواقع جديدة في صعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن - (أ ش أ)
أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل قيادي عسكري حوثي كبير والسيطرة على مواقع جديدة في معارك بجبهة (باقم) بمحافظة صعدة، شمال البلاد.
ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن قائد محور آزال قائد اللواء 102 خاصة العميد ياسر الحارثي، قوله إن "قوات الجيش نفذت عملية هجوم نوعية على مواقع تمترس ميليشيا الحوثي الانقلابية في باقم".
وأضاف الحارثي أن قوات الجيش الوطني سيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال "الطير والجوهرة" شرق مركز المديرية.
وتابع: إن العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيا في اللواء (103) وقتل العشرات وجرح آخرين وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ البقية بالفرار.
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