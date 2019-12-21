الاشتراكي النمساوي يتخذ إجراءات قانونية بعد الكشف عن فضيحة التنصت

محمد اسماعيل - القاهرة - النمسا - (أ ش أ)

قررت باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي، ثاني أكبر الأحزاب النمساوية، إتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة "أو ار اف" النمساوية، بسبب الكشف عن فضيحة التنصت على أحد الاجتماعات الحزبية وبثها على القناة دون علم قيادة الحزب.

وأكد كريستيان دويتش المدير الاداري للحزب الاشتراكي فى تصريح له، اليوم السبت، أن التنصت على الاجتماعات الحزبية له عواقب قانونية مشددة وأن الحزب سوف يقدم كافة الأدلة على تورط القناة في هذا العمل، مشيرا إلى أن المحامين فى الحزب يقومون باتخاذ الخطوات القانونية لكشف الحقائق.

وأشار إلى أن التسجيل غير قانوني وأن الحزب يركز على حماية حقوق الموظفين والأعضاء الذين ظهروا في التسريبات المصورة لهذا الاجتماع.

يذكر أن الحزب الاشتراكي النمساوي يواجه أزمة سياسية عنيفة بعد تراجع شعبيته وارتفاع المديونية وحدوث انقسامات داخلية بين القيادات والشباب المتحمس من اعضاء الحزب.