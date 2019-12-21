إصابة 5 مدنيين إثر انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت بأن 5 مدنيين أصيبوا إثر انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة بغداد. ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم داخل دراجة نارية ضمن مدينة الشعلة؛ مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة أخرى كانت موضوعة داخل دراجة نارية انفجرت مساء اليوم ضمن منطقة البياع جنوبي بغداد؛ مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة. لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم داخل دراجة نارية ضمن مدينة الشعلة؛ مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة أخرى كانت موضوعة داخل دراجة نارية انفجرت مساء اليوم ضمن منطقة البياع جنوبي بغداد؛ مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة.

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