انسحاب المحتجين من بعض مناطق بغداد .. تعرف على السبب

أكد مصدر مطلع لقناة روسيا اليوم ، اليوم السبت، أن المحتجين العراقين انسحبوا من بعض المناطق التي يسيطرون عليها في بغداد، لفسح المجال أمام القوات الأمنية لأداء واجباتها.
وذكر المصدر نقلا عن نشطاء في الاحتجاجات، أن "اتفاقا مع القوات الأمنية أفضى إلى تسليم ساحة الوثبة وجسر الأحرار وشارع الرشيد إلى القوات الأمنيةوحصر التظاهر في ساحة التحرير".
وأشار المتظاهر عباس الكرخي لقناة روسيا اليوم، إلى أن "الاتفاق عقد أمس الجمعة مع القوات الأمنية، ويقضي بانسحاب المتظاهرين السلميين من المناطق المذكورة، لمنع حدوث أي فوضى من قبل المندسين".
وأضاف: "عملنا على تحقيق الانسحاب وحصر التظاهراتبساحة التحرير حتى نعيد الحياة لتلك المناطق".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
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