رئيس الوزراء اللبناني المكلف: لن أعتذر عن تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، إنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه سيشرع في تشكيلها في فترة قد تكون أقل من 4 إلى ستة أسابيع.

كما أكد دياب في مؤتمر

صحفي أنه يقف مع مطالب الحراك في البلاد، مشيرا إلى أن حكومته ستكون مستقلة ومشكلة من اختصاصيين.

وأضاف أنه يهدف إلى تشكيل حكومة مؤلفة من

20 وزيرا، من مستقلين واختصاصيين متفق عليهم من الجميع، وأنه سيزور دار الفتوى "بالوقت المناسب".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية الخميس الماضي، تكليف حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.