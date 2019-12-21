تفكيك مجموعة داعشية تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية بالموصل

أعلنت "خلية الصقور" الاستخبارية العراقية ،اليوم السبت، تفكيك "مجموعة داعشية" بحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة في الموصل، كانوا يستعدون لتنفيذ أعمال ارهابية بالمحافظة وخارجها. يستعدون لتنفيذ أعمال ارهابية بالمحافظة وخارجها. وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه "تم تفكيك مجموعة داعشية وبحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة ورمانات هجومية وعبوات ناسفة وأسلحة متوسطة ومواد معدة للتفخيخ في الموصل". (السومرية نيوز) العراقية - إنه "تم تفكيك مجموعة داعشية وبحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة ورمانات هجومية وعبوات ناسفة وأسلحة متوسطة ومواد معدة للتفخيخ في الموصل".

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