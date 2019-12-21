ارتفاع حالات القتل في لندن إلى 144 قتيلاً خلال 2019

قالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية إن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا في العاصمة لندن، خلال عام (2019)، يبلغ 144 قتيلا، وهو ما يعد أعلى مستوى لأعمال القتل والعنف في بريطانيا منذ عام 2008.
وذكرت الصحيفة أن آخر هذه الحالات شابا يبلغ من العمر 29 عامًا حيث طعن حتى الموت في منطقة رويال دوكس في لندن الليلة الماضية، وقد تمالعثور عليه في شارع هاناميل شرقي لندن بعد ورود أنباء عن نشوب قتال بين أشخاص في المنطقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة ألقت القبض على رجل له علاقة بالحادث، ولا يزال رهن الاحتجاز، في الوقت الذي بدأ فيه المحققون في مقر الشرطة (سكوتلاند يارد) تحقيقا في الحادث.
وتعد هذه الجريمة هي الأحدث وسط موجة مروعة من ست جرائم قتل وحشية هزت المملكة المتحدة قبل خمسة أيام فقط من عيد الميلاد؛ حيث طُعن أربعة أشخاص حتى الموت في لندن في أقل من 12 ساعة أمس الأول، ومن بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاما، كما كانت الشرطة تبحث أمس عن ثلاثة أشخاص بعد أن اقتحموا منزلا في هونسلو غرب لندن، قبل الساعة 11:30 صباحا وطعنوا شابًا حتى الموت في جريمة قتل ارتكبت في وضح النهار.
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