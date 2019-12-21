مفوضية حقوقية عراقية : نضغط على الحكومة للحد من قتل النشطاء

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم السبت، أنها تمارس الضغوط على الحكومة العراقية للحد من جرائم اغتيال وخطف النشطاء المدنيين.
وجاء في بيان صحفي للمفوضية: "بدعوة رسمية من السفارة البريطانية في العراق، بحث رئيس المفوضية عقيلالموسوي ووفد من مجلس المفوضين، مع السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار التظاهرات".
وأضاف البيان: "الموسوي أكد خلال اللقاء أن المفوضيةالعليا لحقوق الإنسان في العراق مارست دورها الإنساني في رصد التظاهرات بكل حيادية بالرغم من جميع التحديات التي واجهتها".
وأشار إلى أنه "ما زالت المفوضية تمارس الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين، وتعول على القضاء العراقي في محاكمة الجناة وإيقاع القصاص العادل بهم".
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