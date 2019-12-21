لجنة التحقيق في فض اعتصام السودان تطلب المستندات المتعلقة بالواقعة

أعلن نبيل أديب رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في السودان، في 3 يونيو الماضي، أن اللجنة طلبت المستندات التي تم فيها تسجيل الوقائع ذات الصلة بعمل اللجنة، والمتوفرة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة.

وقال رئيس اللجنة، التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن تلك المستندات تشمل التسجيلات التي تمت بالكتابة أو بالصوت أو الصورة، مشيرا إلى أن تلك المستندات ستُمكنها من تحديد من ترغب

في الاستماع لشهادتهم من الرسميين في إطار تحقيقاتها.

وأوضح أديب، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الحكومة وفرت جزءا كبيرا من المتطلبات اللوجستية، التي ستمكن اللجنة من أن تتواصل مع الشهود بشكل آمن.

ودعا منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وجميع وسائل الإعلام، بمد اللجنة بما هو متوفر لديهم من مستندات.