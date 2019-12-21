كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج.. المتظاهرون يواجهون الشرطة في احتجاجات مراكز التسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاحت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج العديد من مراكز التسوق، اليوم السبت، وطاردت واعتقلت بعض المتظاهرين المعارضين لهونج كونج، الذين تجمعوا للضغط على مطالبهم في ذروة عطلة نهاية الأسبوع قبل عيد الميلاد.

وفي مركز تجاري في "يوين لونج"، بالقرب من الحدود الصينية، احتفل المئات من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء بذكرى مرور خمسة أشهر على الهجوم، الذي وقع في محطة قطار على أيدي حشد مسلح يرتدي قمصاناً بيضاء، قاموا بضرب المارة والمتظاهرين بالأنابيب وأعمدة.

وتم انتقاد الشرطة لعدم الرد بسرعة كافية على طلبات المساعدة، ولعدم اعتقال أي من الجناة المزعومين في مكان الحادث، كما قاموا فيما بعد بعدة اعتقالات، وقالوا: إن "المهاجمين لهم صلات بعصابات إجرامية منظمة أو ثلاثيات"، وطالب المتظاهرون بالعدالة عن الهجوم، وهتفوا "الكفاح من أجل الحرية" و"الوقوف مع هونج كونج".

وقال كاتب يبلغ من العمر 30 عامًا يدعى "لو"، إن "الحكومة لم تفعل أي شيء حتى الآن بعد 5 أشهر، ونستحق إجابة وتفسيرًا.

وأضاف، أن يوين لونج لم تعد مكانًا آمنًا، ونعيش جميعًا في رعب أبيض عندما نشعر بالقلق إذا ما تعرضنا للضرب عندما نرتدي ملابس سوداء.

وعندما اقتحم العشرات من شرطة مكافحة الشغب المركز التجاري لمطاردة المحتجين، تحطمت نافذة مطعم سوشي وأجبرت المتاجر على الإغلاق، وإستمرت الاحتجاجات في هونج كونج حتي الآن لمدة سبعة أشهر، وإن كان في هدوء نسبي.

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وشعر السكان بالغضب لما يرون أنه تدخل من الصين في حريات المدينة المكفولة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان"، عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

ومع غضب الكثير من وحشية الشرطة المتصورة، يطالبون بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم القوة المفرطة، وشملت المطالب الأخرى الإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين والديمقراطية الكاملة.

وليلة الجمعة الماضية، اعتقلت الشرطة رجلًا أطلق رصاصة واحدة بمسدس على ضباط بملابس مدنية في منطقة تاي بو الشمالية، ولم يصب أحد، وكشف بحث عن شقة مجاورة عن وجود مخبأ للأسلحة بما في ذلك بندقية نصف آلية ورصاص.

وقال ستيف لي، وهو ضابط شرطة كبير في الموقع، للصحفيين، إن لدى الشرطة معلومات تفيد بأن المشتبه به يعتزم استخدام المسدس أثناء الاحتجاج "للتسبب في الفوضى وإيذاء ضباط الشرطة".

كما قال بوب، 17 عامًا، وهو متظاهر، إننا لا يمكننا الاحتفال بعيد الميلاد عندما يتم الاستيلاء على مدينتنا من قبل الشرطة، عندما ترى الشرطة خارج المركز التجاري، هل تشعر بأنك تتسوق لشراء الهدايا؟"

