حسان دياب: لن أعتدر عن تشكيل الحكومة

أنا مستقل وأريد حل مشاكل لبنان"،

معربا عن رغبته في حكومة لبنانية مصغرة من 20 وزيرا.

وأوضح أنه يوافق على كل ما يطلبه الحراك من حكومة مستقلين، والعمل على الملفات الملحة التي تؤثر على حياة المواطن.

وأشار إلى أن لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل الجهود من القوى السياسية، منوها بأن لقاءاته مع القوى السياسية كانت جيدة وإيجابية.

وتابع: "سأجتمع مع ممثلين من الحراك اعتبارا من الغد، وتشكيل الحكومة اللبنانية لن يطول".