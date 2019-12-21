كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسان دياب: لن أعتدر عن تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، إن لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل الجهود من القوى السياسية، ولن يعتذر عن تشكيل الحكومة.
وأضاف "دياب"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء السبت: "أنا مستقل وأريد حل مشاكل لبنان"، معربا عن رغبته في حكومة لبنانية مصغرة من 20 وزيرا.
وأوضح أنه يوافق على كل ما يطلبه الحراك من حكومة مستقلين، والعمل على الملفات الملحة التي تؤثر على حياة المواطن.
وأشار إلى أن لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل الجهود من القوى السياسية، منوها بأن لقاءاته مع القوى السياسية كانت جيدة وإيجابية.
وتابع: "سأجتمع مع ممثلين من الحراك اعتبارا من الغد، وتشكيل الحكومة اللبنانية لن يطول".