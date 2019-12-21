كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اللبناني يوقف شخصين بحوزتهما عشرات القذائف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورشق المحتجون الجنود بالحجارة والمفرقعات في اشتباكات بشوارع منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة. وأضرم الكثير منهم النار في إطارات السيارات بالعديد من الشوارع.

وأشارت تقارير إلى سقوط إصابات في صفوف القوى الأمنية اللبنانية في تلك المواجهات، حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناصرين لتيار المستقبل في المنطقة.

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ووجه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، الجمعة، نداء إلى أنصاره الذين قطعوا عددا من الشوارع في البلاد احتجاجا على تسمية حسان دياب رئيسا جديدا للحكومة.

وكتب "الحريري"، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" باللهجة اللبنانية: "يلي فعلا بحبني يطلع من الطرقات فورا". وجاءت تغريدة الحريري بعدما استقبل في وقت سابق بمقر إقامته في بيروت، المكلف برئاسة الحكومة الجديدة حسان دياب، الذي وصف اللقاء بالإيجابي.

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