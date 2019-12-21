كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 21/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || شركة إسرائيلية تتجسس على مسؤولين باكستانيين

تعرضت هواتف عشرين مسؤولًا باكستانيًا على الأقل، في وقت سابق من العام الجاري للتجسس باستخدام برمجيات تنتجها شركة NSO الإسرائيلية، حسبما أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || روسيا وأوكرانيا تعلنان مد أوروبا بالغاز 5 سنوات إضافية

أعلنت روسيا وأوكرانيا بنود اتفاق جديد لنقل الغاز، اليوم السبت، ستمد بموجبه موسكو أوروبا بالغاز لمدة 5 سنوات إضافية على الأقل عبر أراضي أوكرانيا وستدفع لكييف 2.9 مليار دولار لإنهاء نزاع قانوني بين البلدين. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش اللبناني يوقف شخصين بحوزتهما عشرات القذائف

أوقف الجيش اللبناني، مساء السبت، شخصين على حاجز أمني بحوزتهما عشرات القذائف، نقلا عن شبكة "24 لايف".

Advertisements