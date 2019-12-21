كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الجنائية الدولية تريد التحقيق في جرائم حرب مزعومة بالأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاتو بنسودا،

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدوليةإنها ستبدأ تحقيقًا كاملًا في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية بمجرد إقامة اختصاص المحكمة.

ورحبت القيادة الفلسطينية بإعلان "فاتو بنسودا"، ووصفته بأنه "خطوة طال انتظارها"، ولكنه أثار ردًا غاضبًا من جانب إسرائيل.

وقالت بنسودا في بيان "أنا مرتاحة لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين."

وأضافت دون أن تحدد مرتكبي الجرائم المزعومة "باختصار، أنا مقتنعة بأن جرائم الحرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وأوضحت بنسودا، قبل فتح تحقيق كامل، أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها أن تحكم على الأرض التي تتمتع بسلطة قضائية فيها، لأن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة، وحثت القضاة على الحكم في اختصاص المحكمة "دون تأخير لا مبرر له".

وأضافت المدعية العامة أنها لم تشترط أي تفويض من القضاة لفتح تحقيق؛ حيث كان هناك إحالة من الفلسطينيين، الذين انضموا إلى المحكمة في عام 2015.

وقال بيان لوزارة الخارجية "ترحب فلسطين بهذه الخطوة كخطوة طال انتظارها لدفع العملية قدمًا نحو التحقيق بعد ما يقرب من خمس سنوات طويلة وصعبة من الفحص التمهيدي".

بدأت "بنسودا" تحقيقًا أوليًا في يناير 2015 في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014 التي خلفت 2.251 قتيلًا على الجانب الفلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، و74 على الإسرائيليين الجانب، معظمهم من الجنود.

ورفضت إسرائيل وحليفتها، الولايات المتحدة الأمريكية، الاشتراك في المحكمة، التي أنشئت في عام 2002 لتكون المحكمة العالمية الوحيدة، التي تحاكم أسوأ جرائم العالم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

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ويمكن أن يؤدي التحقيق الكامل للمحكمة الجنائية الدولية إلى توجيه تهم ضد الأفراد الذين يتم تقديمهم، ولا يمكن فرض رسوم على الدول من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وصف المسؤول الفلسطيني البارز صائب عريقات القرار بأنه "خطوة إيجابية ومشجعة تقربنا من فتح تحقيق جنائي في الجرائم المرتكبة في فلسطين وفقًا لنظام روما الأساسي، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب والمساهمة في تحقيق العدالة ".

وبعد إعلان بنسودا، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أسماه "يوم مظلم للحقيقة والعدالة".

وقال نتنياهو في بيان "ليس للمحكمة اختصاص في هذه القضية، المحكمة الجنائية الدولية لها سلطة فقط على الالتماسات المقدمة من دول ذات سيادة، ولكن لم تكن هناك دولة فلسطينية على الاطلاق".

وأضاف "لقد حوّل قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل".

وتعليقًا على تصريح نتنياهو، قال مساعد وزير الشؤون المتعددة الأطراف لدولة فلسطين عمار حجازي، إن رد الفعل "خيار إسرائيل الوحيد".

ووصف حجازي دعوات التحقيق بأنها "جزء من العدالة للشعب الفلسطيني"، مضيفًا، ما نسعى إليه هو وضع حد للقمع والطغيان الذي تمارسه، وانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات بشأن غارة إسرائيلية قاتلة في 2010 على أسطول صغير ينقل المساعدات إلى غزة، وحث على إغلاق التحقيق.