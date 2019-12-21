كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا وأوكرانيا تعلنان مد أوروبا بالغاز 5 سنوات إضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبموجب الاتفاق الجديد سوف تستخدم غازبروم الروسية، التي تمد أوروبا بما يزيد عن ثلث احتياجاتها من الغاز، وكيلاً لحجز مرور 225 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا على مدى 5 سنوات.
وقالت غازبروم إن "65 مليار متر مكعب من تلك الكمية الإجمالية ستنقل في 2020 وستنخفض إلى 40 مليار متر مكعب في السنوات التالية".
كما ستدفع غازبروم 2.9 مليار دولار لأوكرانيا في إطار التسوية قبل 29 ديسمبر.
وفي المقابل من المتوقع أن توقع أوكرانيا تسوية قانونية وتسقط كل المطالبات القائمة قبل ذات الموعد بهدف حل الأمر قبل انتهاء أمد اتفاق الإمداد الحالي.
والتقى رئيسا روسيا وأوكرانيا في باريس في التاسع من ديسمبر، لمناقشة الخيارات المتاحة بشأن دونباس وبنود اتفاق نقل الغاز الجديد في محادثات عرفت باسم قمة نورماندي وتمت بوساطة فرنسية ألمانية.
وقال وزير الطاقة الأوكراني أليكسي أورجيل، اليوم السبت، إن "الاتفاق الجديد يعطي الطرفين خيار تمديد فترة 5 سنوات لـ10 سنوات أخرى.
وأضاف أن رسوم نقل الغاز الروسي ستزيد.