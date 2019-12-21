كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: القوات الفرنسية قتلت 33 "إرهابيًا" في مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة ألقاها في ساحل العاج، إن القوات الفرنسية قتلت 33 "إرهابيا" اليوم السبت، في منطقة موبتي في مالي.

وأكدت قيادة الجيش الفرنسي عدد القتلى في العملية التي قالت، إنها وقعت الليلة الماضية بالقرب من الحدود الموريتانية.

وذكر الرئيس الفرنسي، أن 33 من "الإرهابيين" تم "تحييدهم" في عملية قامت بها القوات الفرنسية في وسط مالي، اليوم السبت.

وقال في خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في ساحل العاج، إن الجنود الفرنسيين أطلقوا أيضًا دركيين ماليين يحتجزهما الجهاديون في مدينة موبتي، كما زار ماكرون ساحل العاج للاحتفال بعيد الميلاد مع القوات الفرنسية.

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وقال يوم الجمعة الماضية، إن باريس ستعمل على إعطاء "قوة جديدة" لمحاربة المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل في إفريقيا.

وسيكون التمرد الجهادي في العديد من دول الساحل الفقيرة عنصرًا رئيسيًا على أجندة ماكرون في إقامته، التي استمرت 48 ساعة في منطقة انتشرت فيها الهجمات، منذ أن بدأ التشدد الإسلامي منذ سبع سنوات في مالي.

كما فقدت فرنسل في الشهر الماضي، 13 جندياً فرنسياً، في تحطم طائرة هليكوبتر في شمال مالي، أثناء مطاردتهم للجهاديين.

وكان هذا التحطم أكبر خسارة في يوم واحد للجيش الفرنسي، منذ ما يقرب من أربعة عقود وأثار تساؤلات جديدة حول فعالية عملية برخان الفرنسية التي يبلغ عدد أفرادها 4500 فرد في الساحل.

