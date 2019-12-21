بكين تحتج على مشروع ميزانية الدفاع في واشنطن لعام 2020

وقال المتحدث باسم الهيئة التشريعية الصينية يو وينزي: "لم يأخذ الجانب الأمريكي في الاعتبار الموقف الثابت والعادل الذي أعربت عنه الصين. يحتوي مشروع الميزانية الأمريكي على العديد من النقاط التي تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، حيث تتناول قضية تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ".

احتجت بكين على تضمين واشنطن مشروع ميزانية الدفاع لعام 2020 بندين يتعلقان بهونكونغ وتايوان، داعية الولايات المتحدة إلى تصحيح هذا الخطأ فورا.

وأضاف أن بند الميزانية المتعلق بتايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ "دولة واحدة ونظامان" والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي يلحق أضرارا جسيمة بالعلاقات بين بكين وواشنطن، ويهدد أيضا السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وشدد المسؤول الصيني على أن "قضية تايوان شأن داخلي حصري للصين ولا تسامح مع أي تدخل خارجي فيها"، داعيا الولايات المتحدة "للتخلي عن تفكير الحرب الباردة، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التأثير السلبي لهذا التدخل".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة ميزانية الدفاع لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، تشمل بنودا لمواجهة روسيا، وعقوبات على "السيل الشمالي 2"، والمساعدة العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان من خلال التدريبات وبيعها الأسلحة، ودعم المتظاهرين في هونغ كونغ".