كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية ترحب بفتح التحقيق الدولي حول جرائم الحرب في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت جامعة الدول العربية السبت بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا فتح تحقيق بجرائم الحرب في فلسطين.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، سعيد أبو علي، إن "هذا القرار خطوة نوعية هامة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، الذى طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها".



وأوضح أبوعلي أن المجتمع الدولي طالما طالب بمساءلة "سلطة الاحتلال" (في إشارة إلى إسرائيل)" عن هذ الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

وشدد المسؤول على ضرورة العمل من أجل إنهاء "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.



وأوضح أن "هذا القرار هو الأكثر إلحاحاً في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة".

وكانت المدعية العامة قد طالبت الجمعة ببدء تحقيق في فلسطين لجرائم حرب محتملة، وفقاً لما أعلنته المحكمة في بيان. Advertisements



وقالت المدعية: "يوجد سند منطقي لبدء تحقيق"، مطالبة القضاة ببدء التحقيقات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وتطالب السلطات الفلسطينية منذ فترة بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في رد "إسرائيل" على احتجاجات مسيرة العودة التي اندلعت في عام 2018 وأسفرت عن مقتل أكثر من 273 فلسطينيا وإصابة أكثر من 16 ألفا.

وصرحت المدعية أنه عقب تحقيق مبدئي في عام 2015 تم التوصل إلى نتيجة "ارتكاب جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية، ورفضت "إسرائيل" تدخل الجنائية الدولية.