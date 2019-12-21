تطوان يفك شراكته مع الجديدة في “البوديوم” و3 ضربات جزاء تمنح خريبكة فوزا عريضا

فك فريق المغرب التطواني شراكته للمركز الثالث، مع فريق الدفاع الحسني الجديدي، بعد أن فاز عليه اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بملعب “سانية الرمل” بتطوان.

وانتهى النصف الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لواحد، فقد تقدم الفريق المضيف أولا منذ الدقيقة 11، بواسطة اللاعب أيوب لحكل من نقطة الجزاء، قبل أن يعدل مهدي قرناص النتيجة للفريق الجديدي، في الدقيقة 35، بنفس الطريقة.

أيوب لحكل، سيعود في الجولة الثانية لينصب نفسه نجما للمباراة، بعد أن وقع هدفه الثاني، وهدف انتصار فريقه، في الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بانتصار تطوان بهدفين مقابل هدف وحيد.

هذا الانتصار، مكن الفريق التطواني من الانفراد بالمركز الثالث، برصيد 18 نقطة، بينما تجمد الفريق الدكالي عند النقطة 15 بالمركز الرابع.

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وفي مباراة أخرى، من نفس الجولة، وأقيمت في نفس التوقيت، أكرم أولمبيك خريبكة وفادة يوسفية برشيد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

الجولة الأولى انتهت، بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح اصحاب الأرض، وكان بطلها الحكم التيازي، الذي أعلن عن 3 ضربات جزاء.

التيازي، سيعلن عن ضربة جزاء رابع في المباراة، سجل بها الأولمبيك هدفه الثالث، قبل أن يضيف خالد صروخ رابع الأهداف لممثل مدينة الفوسفاط.

ومكن هذا الانتصار، الفريق الخريبكي من الصعود للمركز التاسع برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الحريزي في النقطة السابعة، بالمركز ما قبل الأخير.