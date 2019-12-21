الديربي 127.. الرجاء وعقدة الاستقبال والوداد يطارد إنجاز النسور ومتولي يهدد رقم ياجور

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في المغرب، غدا الأحد، إلى المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي سيكون مسرحا لمباراة “الديربي” رقم 127 في البطولة الاحترافية، بين الغريمين الرجاء والوداد البيضاويين.

تفوق أخضر

ويسعى الرجاء إلى تكريس تفوقه التاريخي على الوداد في لقاءات الديربي، بعدما نجح الفريق الأخضر في الفوز على غريمه خلال 35 مواجهة، مقابل 30 للنادي الأحمر، بينما حسم التعادل 61 مباراة بين الفريقين.

الرجاء وعقدة الاستقبال

وفشل الفريق الأخضر في الفوز على الوداد خلال المباريات الـ4 الأخيرة في كافة المسابقات، التي يكون الرجاء طرفا مسقبِلا فيها، حيث خلصت 3 مواجهات إلى التعادل، واحدة منها ضمن كأس محمد السادس، مقابل فوز الفريق الأحمر في واحدة.

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الوداد يطارد إنجاز الرجاء

ويبحث الوداد في ديربي الغد على معادلة إنجاز غريمه الرجاء، الذي تجاوز حاجز الـ100 هدف، في الشباك الحمراء على صعيد البطولة، إذ أحرز الخط الأمامي للنسور الخضر 109 أهداف، مقابل 98 هدفا لخط هجوم الفريق الأحمر.

متولي يهدد رقم غاندي وياجور

يدخل محسن متولي قائد الرجاء، مبارة الديربي وعينه على الاقتراب من رقم اللاعب الرجاوي السابق، سعيد غاندي الهداف التاريخي لمواجهات الغريمين، بعدما نجح في توقيع 7 أهداف، متقدما بهدف واحد عن محسن ياجور، مهاجم الرجاء المنتقل حديثا إلى ضمك السعودي، بينما يمتلك متولي 4 أهداف.