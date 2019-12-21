التقدم في ترتيب البطولة يطغى على مواجهة الأولمبيك والفتح

يستقبل مساء اليوم السبت، فريق أولمبيك آسفي ضيفه الفتح الرباطي، على أرضية ملعب المسيرة، لحساب مباريات الأسبوع العاشر من البطولة الاحترافية.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز بالمباراة، الذي سيمنح صاحبه فرصة التقدم في جدول ترتيب البطولة، إذ يحتل القرش المسفيوي المركز الثاني عشر، والفتح الرباطي الرتبة الثامنة.

ويمتلك صاحب الأرض 8 نقاط، جمعها من فوز وحيد، و5 تعادلات، مقابل خسارتين، أحرز خلالها 5 أهداف، واستقلبت مرماه 7، علما أن الفريق في جعبته مباراة ناقصة.

أما ممثل العاصمة الإدارية المنقوص بدوره من مباراة، ففي رصيده 10 نقاط، بعدما حقق أبناء وليد الرگراگي انتصارين، و4 تعادلات، بينما مُني بالهزيمة في مناسبتين، وقع مهاجموه 10 أهداف، واهتزت شباكه 11 مرة.