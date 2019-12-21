الميلاد المجيد ينشط السياحة والتجارة في الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت مدينة الناصرة، اليوم السبت، وهو السبت الأخير الذي يسبق عيد الميلاد المحيد، حركة سياحية نشطة، حيث عجت المدينة بالسياح من مختلف أنحاء البلاد.
وشهدت منطقة العين والبلدة القديمة (سوق الناصرة) حركة سياحية استثنائية تسببت بإزدحامات مرورية وأزمات خانقة في جميع شوارع المدينة.
وتستقبل المدينة زوارها برحابة صدر وبالزينة المميزة التي تزين شوارع وأحياء المدينة. كما تشهد المدينة حركة اقتصادية وتجارية نشطة، وتعج مطاعمها ومحلات الحلويات فيها وأماكن الترفيه بأعداد كبيرة من السياح.
وتجري يوم الإثنين المقبل، المسيرة الاحتفالية التقليدية بالميلاد المجيد، حيث من المتوقع أن تشهد المدينة حركة سياحية مشابهة لما شهدته اليوم السبت.
يذكر أن رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، التقى قداسة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، يوم الخميس، تلبية لدعوة رسمية من الفاتيكان.
وكان سلام قد غادر البلاد صباح يوم الثلاثاء الماضي يرافقه مدير عام البلدية ومحاسبها.
ووفقا لبيان أصدرته بلدية الناصرة، اجتمع سلام بالبابا وتحدث عن الناصرة وأهميتها والعيش المشترك الذي يسوده التسامح والمحبة بين أبنائها.
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