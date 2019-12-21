حسان دياب: تشكيل الحكومة اللبنانية لن يطول

ونقلت "سكاي نيوز" عن دياب قوله، : "أنا اوافق على كل ما يطلبه الحراك من حكومة مستقلين والعمل على الملفات الملحة التي تؤثر على حياة المواطن".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف، :"أريد حكومة لبنانية مصغرة من 20 وزيرا".



وشدد دياب، :"سأجتمع مع ممثلين من الحراك اعتبارا من الغد وتشكيل الحكومة اللبنانية لن يطول"، مؤكداً :"لن أعتذر عن تشكيل الحكومة".