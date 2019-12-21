أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، السبت، أن تشكيل الحكومة اللبنانية لن يطول.
ونقلت "سكاي نيوز" عن دياب قوله، : "أنا اوافق على كل ما يطلبه الحراك من حكومة مستقلين والعمل على الملفات الملحة التي تؤثر على حياة المواطن".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف، :"أريد حكومة لبنانية مصغرة من 20 وزيرا".
وشدد دياب، :"سأجتمع مع ممثلين من الحراك اعتبارا من الغد وتشكيل الحكومة اللبنانية لن يطول"، مؤكداً :"لن أعتذر عن تشكيل الحكومة".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف، :"أريد حكومة لبنانية مصغرة من 20 وزيرا".
وشدد دياب، :"سأجتمع مع ممثلين من الحراك اعتبارا من الغد وتشكيل الحكومة اللبنانية لن يطول"، مؤكداً :"لن أعتذر عن تشكيل الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر حسان دياب: تشكيل الحكومة اللبنانية لن يطول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.