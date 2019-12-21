نجاح بامتياز.. 8 ميداليات ملونة للعراق في بطولة آسيا للمواي تاي

وحقق كل من (محمد علي مشجل) وزن (54) كغم و(هادي فريدون قادر) وزن (67) كغم من تحقيق الذهب للعراق، فيما حصل كل من (سلام صالح صياح) وزن (51) كغم و(شاكر رعد التكريتي) وزن (71) كغم و(عبد الله فؤاد حسن) وزن (+91) على الميداليات الفضية واياد عبد الهادي مردان وجون حسين محمد ومصطفى رعد التكريتي على الميداليات البرونزية.*علك يشيدأشاد رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك بأداء لاعبي اللذين قدموه خلال البطولة، مشيدا في الوقت ذاته بعمل الكادر التدريبي والأداري للوفد برئاسة حيدر عبد الواحد البهادلي.وقال علك إن "البطولة كانت صعبة للغاية من خلال مشاركات منتخبات لها باع طويل في مجال اللعبة وبعدد من اللاعبين فاق (40) لاعب لكل وفد كمنتخبات تايلاند وفيتنام وايران، مبينا ان جميع اللاعبين قدموا ما عليهم وكانوا على قدر من المسؤولية".وختم علك حديثه بالقول : "نهدي هذا الأنجاز لشهداء العراق بصورة عامة لاسيما ابطال التظاهرات الشعبية السلمية، مشيدا في الوقت ذاته بدعم وأهتمام ومتابعة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي الذي كان متواصلا مع المنتخب اول بأول وكذلك بالسيد رئيس لجنة القرار (140) الدكتور اكرم عطوان على أكمال أنجاز معاملات الأتحاد وأستلام المبالغ المالية في الفترة الأخيرة للأتحاد".

*ساهر: العراق ملح البطولة

ذكر مدرب منتخبنا الوطني للمواي تاي علي ساهر عبد الواحد ان العراق دائما ما يكون ملح البطولات الدولية التي يشارك بيها ومنها البطولة الأسيوية الحالية.

وأضاف ساهر: "منتخبنا قدم اداء طيب لكن نقص الخبرة لدى بعض اللاعبين وعدم توفير معسكرات تدريبية خارجية بسبب قطع الأموال بالفترة السابقة والظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا الحبيب وصعوبة وصول اللاعبين الى قاعة التدريب القريبة من ساحة التحرير، لكن برغم تلك الظروف شخصيا سعيد بما حققه لاعبينا الأبطال وايضا اود ان اتقدم بالشكر والتقدير للكباتن علاء فاضل مدرب منتخب الشباب والى الكابتن مرتضى عناد مساعد المدرب الأول ولجميع من ساعد وساهم وذلل الصعاب لاسيما الأب الروحي للمواي تاي الكابتن مصطفى جبار علك".

*حضور تحكيمي

قال رئيس لجنة الحكام حيدر البهادلي ان الحكمين الدوليان محمود هاشم وحيدر حميد قادا أكثر نزالات البطولة وسط أشادة أسيوية من قبل لجنة التحكيم.

وتابع البهادلي: "العراق لديه كوكبة مميزة من الحكام اللذين أستطاعوا التواجد في جميع البطولات الدولية وهذا يضيف وسام أخر للأوسمة التي حققها العراق في المحافل الدولية".

