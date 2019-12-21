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2019-12-21 | 16:42
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اقترب نادي الدحيل القطري من ضم احد المهاجمين، الاوروغواياني ادينسون كافاني والكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال المنسق الاعلامي لنادي الدحيل بشير محمد في حديث للسومرية نيوز، إنه "في حال تعاقد نادي الدحيل مع كافاني او ماندزوكيتش، فإن الامر لن يؤثر على مستقبل ميمي مع الدحيل".
واوضح أن "ميمي حجز مقعد اللاعب الاسيوي وكافاني اوروغواياني وماندزوكيتش كرواتي، بالتالي فإن الصفقة المقبلة في حال تمت فإنها لن تؤثر على وضع ميمي".
يذكر أن الدحيل ضم ميمي في الانتقالات الصيفية الماضية، بعد منافسة من عدة اندية اوروبية وعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر مع اقتراب كافاني وماندزوكيتش.. هل سيُضحي الدحيل بخدمات ميمي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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