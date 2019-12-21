مع اقتراب كافاني وماندزوكيتش.. هل سيُضحي الدحيل بخدمات ميمي؟

وانتشرت انباء تفيد بأن الدحيل سيضحي بمهاجمه العراقي مهند علي بعد اتمام تعاقده مع احد اللاعبين.

وقال المنسق الاعلامي لنادي الدحيل بشير محمد في حديث للسومرية نيوز، إنه "في حال تعاقد نادي الدحيل مع كافاني او ماندزوكيتش، فإن الامر لن يؤثر على مستقبل ميمي مع الدحيل".



واوضح أن "ميمي حجز مقعد اللاعب الاسيوي وكافاني اوروغواياني وماندزوكيتش كرواتي، بالتالي فإن الصفقة المقبلة في حال تمت فإنها لن تؤثر على وضع ميمي".

يذكر أن الدحيل ضم ميمي في الانتقالات الصيفية الماضية، بعد منافسة من عدة اندية اوروبية وعربية.