وساطة فرقاء السودان: خلافات مسار الشرق تهدد المفاوضات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الوساطة بين الفرقاء السودانيين، السبت، عن خلافات دخل مسار شرق السودان، الأمر الذي يهدد بنسف العملية التفاوضية في وقت يشهد فيه الشرق من حين لآخر توترات أمنية.
وقال مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان رئيس الوساطة، توت قلواك، لـ"العين الإخبارية"، إن هناك خلافات داخل مسار شرق السودان واختلافات في الرؤى.
وأضاف: "إن أي طرف لم يوقع على إعلان جوبا لن يكون جزءاً من العملية التفاوضية".
وبدأت جولات التفاوض المباشرة وفقاً لـ6 مسارات تبدأ بمسار شرق السودان، على أن تعقبها مفاوضات الحكومة مع حركات دارفور حول مسار تلك المنطقة.
وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي، لإنهاء الصراع المسلح الدائر في البلاد.
ويشهد السودان حرباً أهلية طويلة الأمد منذ عام ٢٠٠٣ بإقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
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