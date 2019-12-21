خارجية تركيا: لمحاسبة إسرائيل على جرائهما وانتهاكاتها لحقوق الإنسان بفلسطين

أكّد المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية التركية​، حامي أقصوي، أنّ "​تركيا​ ترحّب بإعلان المدعية العامة في ​المحكمة الجنائية الدولية​ ​فاتو بنسودا​، وجود أسس معقولة حول ارتكاب جرائم حرب في ​الضفة الغربية​ وغزة من قبل ​إسرائيل​، وعزمها التحقيق في هذه الأعمال".

وشدّد في مؤتمر صحافي، على "ضرورة محاسبة إسرائيل حيال جرائهما وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في ​فلسطين​، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، لإنهاء الظلم المستمرّ من عشرات الأعوام"، لافتًا إلى أنّ "في حال لم يتحقّق ذلك، فإنّ إسرائيل ستواصل ارتكاب هذه الجرائم بشعور من الحصانة الجنائية النابعة أيضًا بتأثير الدعم غير المشروط لبعض الدول".

وأوضح أقصوي أنّ "تركيا شجّعت في هذا السياق على فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في هذه القضية، ودعت ​المجتمع الدولي​ إلى دعم الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد".

وكانت قد أعلنت بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها بأنّ "جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل ​القدس الشرقية​ و​قطاع غزة​".