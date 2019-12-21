الفرزلي: نحن مع تمثيل الحراك المطلبي تمثيلا حقيقيا

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ الى انه "بات من الممكن الذهاب باتجاه وضع ​الحكومة​ على سكة التأليف"، مؤكدا انه "يجب الا نكثر من رفع الشعارات التي تعجر الحكومة عن فعلها".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الفرزلي الى انه "يجب ان تكون الحكومة حكومة اختصاصيين على صورة رئيسها"، مشددا على ان "مسألة ارضاء الشارع يجب ان تكون اساسية ونحن مع تمثيل الحراك المطلبي الحقيقي الذي لا يحمل خلفيات سياسية تمثيلا حقيقيا"، مضيفا:"علينا الاخذ بعين الاعتبار ان المعيار الثقيل من ​الدواء​ لا يسهل عمل الحكومة".

وشدد على ان "ورشة العمل التشريعي المتعلقة بمشاريع القوانين الاصلاحية قد بدأت"، لافتا الى ان "الازمة التي مررنا بها كبيرة ونتائجها خطيرة ويجب ان نتلقف الامور بروية".