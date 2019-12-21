إفرام بعد لقائه دياب: تمنيت أن تضم الحكومة أشخاص من الإغتراب اللبناني

أشار النائب نعمة إفرام، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، إلى أن المطلوب تشكيل حكومة تستطيع أن تعيد الثقة مع ​الشعب اللبناني​ و​المجتمع الدولي​، مؤكداً أنه لا يمكن تجاوز المرحلة الصعبة من دون ثقة المجتمع الدولي.

ورأى إفرام أن المطلوب خطة ورأسمال، أي مبلغ مالي يدخل إلى البلاد من خلال إستقطاب الإستثمارات، لافتاً كل ذلك مشروط بالثقة، مؤكداً التوافق مع دياب على ضرورة أن تكون الخطة فعالة.

وأعلن إفرام أنه تمنى على رئيس الحكومة المكلف أن تضم الحكومة أشخاص من ​الإغتراب اللبناني​، وأن ينجح في ​تشكيل الحكومة​ بأسرع وقت لأن إستعادة الثقة اليوم أسهل من الغد، داعياً كل القوى السياسية إلى المساعدة في تشكيل حكومة اخصائيين.