أشار النائب نعمة إفرام، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، إلى أن المطلوب تشكيل حكومة تستطيع أن تعيد الثقة مع الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن تجاوز المرحلة الصعبة من دون ثقة المجتمع الدولي.
ورأى إفرام أن المطلوب خطة ورأسمال، أي مبلغ مالي يدخل إلى البلاد من خلال إستقطاب الإستثمارات، لافتاً كل ذلك مشروط بالثقة، مؤكداً التوافق مع دياب على ضرورة أن تكون الخطة فعالة.
وأعلن إفرام أنه تمنى على رئيس الحكومة المكلف أن تضم الحكومة أشخاص من الإغتراب اللبناني، وأن ينجح في تشكيل الحكومة بأسرع وقت لأن إستعادة الثقة اليوم أسهل من الغد، داعياً كل القوى السياسية إلى المساعدة في تشكيل حكومة اخصائيين.
كانت هذه تفاصيل خبر إفرام بعد لقائه دياب: تمنيت أن تضم الحكومة أشخاص من الإغتراب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.