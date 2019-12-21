أشار النائب شامل روكز، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، إلى أن العدو الأساسي لرئيس الحكومة المكلف هو الوقت بسبب الوضع الراهن، متمنياً الإسراع بتشكيل الحكومة وليس التسرع.
ودعا النائب روكز إلى أن تتألف الحكومة المقبلة من اخصائيين بكل ما للكلمة من معنى، يكون لديهم المستوى العلمي والأخلاقي والمعرفي والشجاعة، لافتاً إلى أن الثقة الأساسية التي ستحصل عليها الحكومة يجب أن تكون من الشعب اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر روكز بعد لقائه دياب: الثقة الأساسية يجب أن تكون ثقة الشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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