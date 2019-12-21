روكز بعد لقائه دياب: الثقة الأساسية يجب أن تكون ثقة الشعب اللبناني

أشار النائب ​شامل روكز​، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، إلى أن العدو الأساسي لرئيس الحكومة المكلف هو الوقت بسبب الوضع الراهن، متمنياً الإسراع ب​تشكيل الحكومة​ وليس التسرع.

ودعا النائب روكز إلى أن تتألف الحكومة المقبلة من اخصائيين بكل ما للكلمة من معنى، يكون لديهم المستوى العلمي والأخلاقي والمعرفي والشجاعة، لافتاً إلى أن الثقة الأساسية التي ستحصل عليها الحكومة يجب أن تكون من الشعب اللبناني.