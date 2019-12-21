ابو سليمان: المصلحة العليا للناس تقتضي السير بكتاب مكية بشأن براءة الذمة لدى الضمان

اشار ​وزير العمل​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​كميل ابو سليمان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "فور اتخاذ مجلس ادارة ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ قراراً بشأن تمديد مهل براءة الذمة بعد مرور اكثر من شهر على كتابنا للمجلس والتوصية باتخاذ هذا القرار، اعددنا مع ​الضمان​ مرسوما بهذا الصدد ووقعت عليه وارسلته الى امين عام ​مجلس الوزراء​".

وتعليقا على رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علق ابو سليمان بالقول:"اشاطرك الراي ان من الاصح قانونا اصدار مرسوم، ولكنني اعتبرت ان المصلحة العليا للناس في هذه الظروف الاليمة وتسهيل الحركة الاقتصادية والتصدير يقتضيان السير بالكتاب الصادر عن امين عام مجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​ الذي اشار الى اعطاء ​رئيس الجمهورية​ ورئيس حكومة تصريف الاعمال الموافقة الاستثنائية على مشروع المرسوم لحين صدوره ومعلوماتي انه سيصدر الاسبوع المقبل".

