مخزومي التقى دياب: الأهم تشكيل حكومة من دون مشاركة سياسية ليتمكن البلد من الإقلاع

لفت النائب فؤاد مخزومي، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب، في مجلس النواب بإطار الاستشارات النيابية غير الملزمة الّتي يجريها، إلى أنّ "هدفنا تسهيل أمور المواطنين، ولا يكمن تسهيلها من دون حكومة".
وأوضح أنّ "اعتراضنا كان لأنّنا لم نسمع برنامجًا ومشروعًا واضحًا وصريحًا لدياب قبل الاستشارات النيابية الملزمة"، مركّزًا على أنّ "ديابيملك استقلاليّة ولكن هذه الخطوة الأولى في طريق الألف ميل، وشددنا على ضرورة إيقاف عمليّة الفساد، وطالبنا بـ7 قضاة لمكافحة الفساد، وانطلاقًا من هذا المبدأ يمكن استعادة الأموال المنهوبة".
وركّز مخزومي على "أنّنا نعلم جميعًا أنّ في لبنان هناك مزاريب هدر، وإذا فعليًّا لدينا حكومة من رأسها إلى وزرائها تؤكّد للناس أنّها ستوقف الفساد، فعندها سيكون الجميع معها؛ لكن الأهم من دون مشاركة سياسيّة وحزبيّة ليتمكّن البلد من الإقلاع".وتوجّه إلى "أهلنا في الحراك"، قائًلا: "لا يمكننا رفض كل شيء وعلينا أن نبدأ من مكان ما".
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