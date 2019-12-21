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البرلمان التركي يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع ليبيا

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صادق ​البرلمان التركي​ على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في تشرين الثاني مع ​حكومة​ الوفاق الليبية التي تعترف بها ​الامم المتحدة​، ما يتيح ل​انقرة​ تعزيز حضورها في ​ليبيا​.

واعلن البرلمان انه "بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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