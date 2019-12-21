البرلمان التركي يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع ليبيا

صادق ​البرلمان التركي​ على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في تشرين الثاني مع ​حكومة​ الوفاق الليبية التي تعترف بها ​الامم المتحدة​، ما يتيح ل​انقرة​ تعزيز حضورها في ​ليبيا​.

واعلن البرلمان انه "بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه".