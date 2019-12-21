البرلمان التركي يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع ليبيا

صادق البرلمان التركي على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في تشرين الثاني مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الامم المتحدة، ما يتيح لانقرة تعزيز حضورها في ليبيا.
واعلن البرلمان انه "بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه".
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