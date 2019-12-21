قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار إتحاد بلديات بنت جبيل

زار قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" والكتيبة الإيطالية الجنرال دييغو فيليبو فولكو، رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور، ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين "اليونيفيل" والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر في ما بينهما.
وأشاد عاشور، في بيان، بـ"دور اليونيفيل الريادي والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في جنوب لبنان"، ثم هنأ الجنرال فولكو على منصبه الجديد، منوها بالزيارة التي تندرج في إطار دعم السلطات المحلية والأهالي وبلديات الجنوب.
بدوره شكر الجنرال فولكو عاشور على حفاوة الإستقبال، معربا عن "فخره بعودته من جديد إلى لبنان كقائد للقطاع الغربي لليونيفيل بعد أن شارك في مهمة اليونيفيل في العام 2007 و2010"، منوها بـ"علاقة الصداقة المتينة التي تربط قرى اتحاد بلديات بنت جبيل بجنود حفظ السلام في اليونيفيل عموما وبالجنود الإيطاليين خصوصا".
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