العيون.. شجار بين صديقين ينتهي بجريمة قتل بشعة!

لقي شاب في العشرينيات مصرعه، ليلة أمس الجمعة، بعد إصابته بطعنات قتلة بواسطة سلاح ابيض بحي المسيرة ضواحي بمدينة العيون.

وحسب مصادر محلية، فإن شجار عنيف بين شابين تحول لجريمة بشعة، راح ضحيتها شاب في العشرينيات من عمره، بعدما تعرض لطعنات غادرة على مستوى العنق.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك سقط أرضا مدرجا في دمائه بعد أن أصيب بنزيف حاد، نقل على إثره صوب مستعجلات الحسن بن المهدي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لحظات بعد ولوجه المستشفى.

هذا، وقد تمكنت المصالح الأمنية من إعتقال المشتبه فيه، ووضع رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما تم إيداع جثته الهالك بمستودع الأموات.