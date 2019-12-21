لقي شاب في العشرينيات مصرعه، ليلة أمس الجمعة، بعد إصابته بطعنات قتلة بواسطة سلاح ابيض بحي المسيرة ضواحي بمدينة العيون.
وحسب مصادر محلية، فإن شجار عنيف بين شابين تحول لجريمة بشعة، راح ضحيتها شاب في العشرينيات من عمره، بعدما تعرض لطعنات غادرة على مستوى العنق.
وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك سقط أرضا مدرجا في دمائه بعد أن أصيب بنزيف حاد، نقل على إثره صوب مستعجلات الحسن بن المهدي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لحظات بعد ولوجه المستشفى.
هذا، وقد تمكنت المصالح الأمنية من إعتقال المشتبه فيه، ووضع رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما تم إيداع جثته الهالك بمستودع الأموات.
كانت هذه تفاصيل خبر العيون.. شجار بين صديقين ينتهي بجريمة قتل بشعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.