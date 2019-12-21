بالسعيدية.. توقيف 5 أشخاص لارتباطهم بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية في كل من السعيدية ووجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بالقرب من شاطئ مدينة السعيدية على متن ثلاث سيارات نفعية محملة بما مجموعه 17 حزمة من مخدر الشيرا، يناهز وزنها الإجمالي 555 كيلوغراما، كما تم العثور بحوزتهم على حاويات تضم 1470 لترا من البنزين، علاوة على تسعة هواتف محمولة وجهاز لتحديد المواقع ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.

كما أشار إلى أن ضبط هذه الشحنات المهمة من مخدر الشيرا يندرج في إطار العمليات الأمنية المشتركة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الجريمة بجميع أصنافها وأشكالها، بما فيها ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.