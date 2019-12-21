مونديال الأندية.. فلامينغو يتسلح بالعقدة البرازيلية للإطاحة بليفربول

يستضيف ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم السبت، نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنجليزي، وفلامينغو البرازيلي.
ويتطلع بطل أوربا إلى مواصلة سيطرة الأندية الأوربية على “الموندياليتو”، بعدما نجحت فرق القارة العجوز في الظفر باللقب خلال المواسم الـ6 الأخيرة.
ويتسلح بطل “كوپا ليبرطادوريس”، بعقدة الأندية البرازيلية لنظيرتها الإنجليزية في كأس العالم، من أجل خطف اللقب من “الريدز”.
ويعتبر كورينثيانز البرازيلي آخر فريق خارج القارة الأوربية، يتمكن من التتويج بكأس العالم للأندية، وحقق ذلك على عام 2012 أمام تشلسي الإنجليزي بهدف نظيف.
وقبل نسخة 2012، فشل ليفربول المتوج بدوري أبطال أوربا سنة 2005، في تحقيق بطولة العالم، بعدما خسر المباراة النهائية أمام ساوپاولو البرازيلي بهدف دون رد.
ويبحث متصدر الدوري الإنجليزي عن تحقيق اللقب الثاني للإنجليز في البطولة، بعد الأول الذي تُوج به مانشستر يونايتد سنة 2008، في حين يلعب فلامينغو وعينه على خامس ألقاب البرازيل، بعدما تُوج مواطنه كورينثيانز في مناسبتين، وأنترناسيونال وساوپاولو بتتويج واحد لكل منهما.
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