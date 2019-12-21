الجيش يبحث عن العودة لسكة الانتصارات والنهضة للانقضاض على الصدارة

يحل اليوم السبت، فريق نهضة بركان ضيفا على الجيش الملكي، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية.

ويسعى الفريق العسكري إلى استغلال فرصة الاستقبال بالميدان من أجل الظفر بنقاط المباراة كاملة، والتي ستمكنه حال تحقيقها من التقدم في جدول الترتيب.

ويحتل الجيش الملكي المركز السادس برصيد 13 نقطة، جمعها الفريق من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، في حين مُني بالخسارة في 4 مناسبات.

وأحرز مهاجمو “الزعيم” 14 هدفا في شباك المنافسين، غير أن شباك الفريق اهتزت خلال 11 مناسبة، وهو ما يؤكد ضعف الخط الخلفي لأبناء عبد الرحيم طاليب.

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في المقابل، يتطلع نهضة بركان الوصيف بـ17 نقطة، إلى انتصاره السادس في بطولة هذا الموسم، الذي سيمنحه الانفراد بالصدارة مؤقتا، قبل مباراة الديربي البيضاوي بين المتصدر الوداد ومضيفه الرجاء غدا الأحد، التي ينتظر خلالها الفريق هدية من النسور الخضر.

وينفرد الفريق البرتقالي المنقوص من مباراتين، بإنجاز فريد في بطولة هذا الموسم، باعتباره النادي الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة لحد الآن.

ويمتلك النهضة أفضل خط دفاع إذ دخلت شباكه 3 أهداف فقط، بينما أخرز خطه الأمامي 9 أهداف.