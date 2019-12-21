واد زم.. عشريني يضع حدا لحياته بالانتحار “شنقا”!

أقدم شاب في العشرينيات الليلة الماضية، على وضع حد لحياته داخل منزله، “شنقا” بحي المقاومة بمدينة واد زم .

وحسب مصادر محلية، فقد عثر على الشاب الذي يبلغ 21 سنة، من طرف أحد أفراد أسرته، معلقا بحبل داخل غرفته بشكل مؤلم وسطة صدمة عائلته.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف إستنفارا لمختلف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيق حوال الواقعة.

هذا وتم إيداع جثة الهالك مستودع الاموات بمستشفى محمد الخامس بواد زم، في إنتظار إخضاعها لتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.