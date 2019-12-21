اليمن.. عضو بالجمعية الوطنية يكشف  كيف دمر حزب الاصلاح الجنوب؟

السبت 21 ديسمبر 2019

كشف عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي "محمد أحمد حيدرة" كيف سعى حزب الإصلاح تدمير ماحققه التحالف والنخب والأحزمة الأمنية.



وأضاف "حيدره في حواره لــ اليمن العربي" بأن حزب الإصلاح حزب أسس منذ اليوم الاول لتأسيسه على قاعدة التخريب فقد اعترف مؤسسه المتوفي عبدالله بن حسين الأحمر في مذكراته بانه طلب منهم علي عبدالله صالح أن يؤسس حزب يعارض اتفاقية الوحده عام 1990م وشكلو فرق اغتيالات للكوادر الحنوبية في صنعا وظل يعمل على هذا المنهج حتى اليوم وعمل على تعطيل الجبهات مع الحوثي بل والتفاق معه من خلال، تسليم ألويه بكامل عتادها للحوثي، ايصال الأسلحة التي يحصل عليها من التحالف للحوثي، الاستحواذ على الموارد من الدخل الوطني وكذلك الموارد التي يحصل عليها من التحالف وتحويلها الى أرصده لقيادات إخوانية.

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وقال إن حزب الإصلاح شرع بالعمل على تدمير الجنوب منذ تأسيسه وكان حزب الاصلاح قد عمل بالدفع بالأمور نحو الحرب واحتلال الجنوب في عام 94 وكان شريك في تلك الحرب ، وعمل بعد ذلك الحرب على تدمير كامل بنيان مؤسسات الدولة في الجنوب، وتملكت قياداته الفاسدة الكثير من المنشأت والمباني الحكومية والمصانع ، وتملكت قياداته أراضي عدن وحضرموت، وعبث بالحياة المدنية لمدينة عدن وحولتها إلى مدينه تفتقر لاأسط مظاهر الحياة المدنية.

كما أن حزب الاصلاح مرتبط بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين وخيانته لدول التحالف تكمن في الأيديولوجية التي يتبناها هذا الحزب المتطرف، ويرتبط بأجندات اقليميه تناصب دول التحالف العداء وهذا الحزب ينفذ هذه الاجندات داخل الشرعية.