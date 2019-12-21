اليمن.. عضو بالجمعية الوطنية يكشف عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية اليمنية لعدن

السبت 21 ديسمبر 2019

كشف عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي "محمد أحمد حيدرة" عن الأوضاع بعد عودة الحكومه الشرعية للعاصمة الموقته عدن.

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وقال في حواره لــ "اليمن العربي"، إن عدن العاصمة الأبدية للجنوب وبخصوص عودة الحكومة، الواضح أن اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة نص على عودة رئيس الحكومة بهدف ترتيب الأوصاع وتهئية الأجواء لتنفيذ بنود الاتفاق وصرف الرواتب وتحسين الخدمات في مدينة عدن ومنذ عودة رئيس الحكومة عمل على التسويف والمماطلة وعدم التوجية بصرف الرواتب حسب الاتفاق، ولم يعمل شي في جانب تحسين الخدمات الضرورية.

وحول سبب التباطؤ في تنفيذ بنود الاتفاق، قال :كل متابع يعرف أن في أطراف داخل الشرعية كانت تماطل في التوقيع على مسودة الإتفاق وتنفذ أجندات تهدف إلى افشال الجهد الذي تبذله المملكة وحين وجدت نفسها محرجة وقعت وظلت تحمل قناعات ومواقف تتعارض مع بنود الاتفاق، ومن هذا المنطلق تماطل اليوم وتعمل على التعطيل.

وعن المطلوب من الحكومه الشرعية، قال ينص الإتفاق على عودة رئيس الحكومة لعدن وكان ضمن الاتفاق تعيين محافظ لعدن ومدير أمن لم ينفذ، وانسحاب جميع القوات العسكرية التي تم حشدها إلى ابين وشبوه وحضرموت وعودتها مارب ولم ينفذ لا بل يتم تعزيزها.