قيادات حوثية تنهب مساعدات طبية في إب وتبيعها لمؤسسات خاصة

السبت 21 ديسمبر 2019

نهبت قيادات حوثية بمحافظة إب وسط اليمن مساعدات طبية وإنسانية وباعتها لمؤسسات خاصة لصالح تلك القيادات.



وقالت مصادر مطلعة إن قيادات من مليشيا الحوثي نهبت مواد طبية ومساعدات مقدمة من إحدى المنظمات الدولية وجرى بيعها لمؤسسات خاصة بمدينة إب.

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وأضافت المصادر أن نافذين من مليشيا الحوثي نهبوا 220 كرتون من المواد الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية، وجرى بيعها لمستشفى خاص ومؤسسة للمستلزمات الطبية، بعد أن استعانوا بشاحنة حكومية في حمل تلك المنهوبات.

ونشر ناشطون وحقوقيون، صوراً لعمليات نهب طالت مساعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وبيعها لمستشفى خاص ومؤسسة مستلزمات طبية.

وانتشرت مؤخرا الأمراض الفتاكة والقاتلة بمختلف مديريات المحافظة، في الوقت الذي يجري نهب المساعدات الطبية والإنسانية من قبل نافذين وقيادات من مليشيا الحوثي وحرمان المواطنين من الإستفادة منها والتخفيف من تبعات تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بفعل الحرب والإنقلاب.