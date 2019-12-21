اختيار برهم صالح عضواً في مجلس العموم بالاتحاد الكردستاني

كشف المتحدث الرسمي باسم المؤتمر العام الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني ياسين فائق، السبت، عن اختيار ثلاث شخصيات من بنيها القيادي في الاتحاد برهم صالح لعضوية مجلس العموم بالاتحاد قبل الانتخابات المزمع المضي بها يوم غد. وقال رؤوف في حديث لـ الخليج 365 إن "ثلاث شخصيات هي برهم صالح وقوباد طالباني ورئيس برلمان الاقليم ريواز فائق تم اختيارهم بالاغلبية المطلقة للدخول الى المجلس العمومي لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني"، مبينا ان "الاختيار تم من خلال تزكية من قبل الاغلبية وبشبه اجماع".



وأضاف أن "يوم غد سيكون هنالك انتخابات مجلس العموم، لكن الشخصيات الثلاث قد حسم أمرها بالدخول الى مجلس العموم دون منافسة بعد التزكية من المؤتمر الذي يعتبر اعلى صلاحية بالحزب".



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