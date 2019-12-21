خلية الصقور تعلن تفكيك 'مجموعة داعشية' بحوزتها أسلحة وأحزمة ناسفة في الموصل

اعلنت خلية الصقور الاستخبارية، السبت، عن تفكيك "مجموعة داعشية" بحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة في الموصل.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تفكيك مجموعة داعشية وبحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة ورمانات هجومية وعبوات ناسفة وأسلحة متوسطة ومواد معدة للتفخيخ في الموصل".
وأضافت أن "مع المجموعة عنصر نسائي فاعل"، مشيرة الى أن "المجموعة كانت تَهُم بتنفيذ أعمال ارهابية بالمحافظة وخارجها".
وأضافت أن "مع المجموعة عنصر نسائي فاعل"، مشيرة الى أن "المجموعة كانت تَهُم بتنفيذ أعمال ارهابية بالمحافظة وخارجها".
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