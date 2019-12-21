اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شماليبغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، داخل دراجة نارية ضمن مدينة الشعلة مااسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.