اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية انفجرت، مساء اليوم، ضمن منطقة البياع ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.