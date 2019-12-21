العراقي غازي فهد مدرباً مؤقتاً للعين الاماراتي

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2019-12-21 | 15:57
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اعلن نادي العين الاماراتي، تسمية مدرب فريقه الرديف، العراقي غازي فهد، مدرباً مؤقتاً للفريق بعد اقالة موكله ايفان ليكو.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، قرر مساء اليوم، إعفاء الكرواتي، إيفان ليكو، مدرب الفريق والجهاز الفني المعاون له، من مهمته في قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول".
واضاف أن "المجلس قرر تكليف العراقي غازي فهد، مدرب الفريق “الرديف” فريق تحت 21 سنة بتولي مهمة تدريب الفريق الأول “مؤقتاً” وذلك إلى حين تسمية المدير الفني الجديد".
واضاف أن "المجلس قرر تكليف العراقي غازي فهد، مدرب الفريق “الرديف” فريق تحت 21 سنة بتولي مهمة تدريب الفريق الأول “مؤقتاً” وذلك إلى حين تسمية المدير الفني الجديد".
يذكر ان فهد قاد اول وحدة تدريبية للفريق مساء اليوم وسيقود الفريق في مباراته المقبلة امام دبا الحصن في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة.
المحرر: محمد خليل
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