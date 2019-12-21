الاتحاد الوطني يسمي كوسرت رسول رئيساً لمجلسه الاعلى السياسي

سمى الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، كوسرت رسول رئيساً لمجلسه الاعلى السياسي.

وقال مصدر سياسي كردي، في حديث لـ الخليج 365، إن "كوسرت رسول تم تسميته رئيساً للمجلس الاعلى السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف المصدر، الذي رفض الافصاح عن اسمه، أن "المجلس حدد اعضاءه من الشخصيات التي لها خبرة طويلة ومخضرمة لكن لم يتم حسم طبيعة صلاحيات ومهام المجلس بشكل تفصيلي".